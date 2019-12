Ostrołęka C może nie powstać. Spekulacje wywołały wzrosty na akcjach Enei i Energi

W ostatnim czasie było kilka sygnałów, które sugerowałyby taki scenariusz. W poniedziałek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wspominała o korektach Ostrołęki C w związku z regulacjami klimatycznymi narzucanymi przez UE. Także nowy minister klimatu Michał Kurtyka w kontekście projektu dawał do zrozumienia, że inwestorzy będą mieli decydujący głos .

Ostrołęka C, według deklaracji byłego już ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, miała być ostatnim blokiem węglowym, który powstanie w Polsce. W negocjacje dotyczące jego powstania zaangażowała się państwowa spółka PGE. Grupa jednak odstąpiła od rozmów. Tłumaczyła to zmianą strategii i chęcią zaangażowania się we własne projekty inwestycyjne oraz strategiczne. Ostrołęka C jest wspólnym projektem Energi i Enei.