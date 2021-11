Nowy wariant COVID-19 wywołał panikę na giełdach. Uderza też w polskie spółki

Już dawno nie mieliśmy do czynienia z tak dużymi spadkami na giełdach, choć akurat na GPW od początku listopada nastroje dość mocno siadły. W efekcie notowania WIG20 spadły do najniższego poziomu od maja . W porównaniu ze szczytem z połowy października indeks jest około 13 proc. niżej.

Nowy wariant koronawirusa?

Od piątku w południe sześć państw - RPA, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesoto i Eswatini - znajdą się z powrotem na czerwonej liście podróżnej. To oznacza, że wstrzymane zostaną wszystkie loty z tych krajów, wjechać do Wielkiej Brytanii z nich będą mogli tylko obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale po przyjeździe będą musieli odbyć płatną kwarantannę w hotelu.

Nowy wariant COVID-19. Reakcja walut

- Na rynek walut wpłynie to głównie przez potencjalne działania Fed. Kiedy pojawił się wariant Delta, wskazywałem, że ucieszy to inwestorów, bo Fed zyska wymówkę do opóźnienia normalizacji polityki. Tak się niestety stało, co zresztą Powell otwarcie przyznał, mimo że realny wpływ Delty na amerykańską gospodarkę był niewielki - wskazuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.