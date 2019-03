Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich

"Posłowie przyjęli dyrektywę na sesji plenarnej 348 głosami za, przy 274 głosach przeciw i 36 głosach wstrzymujących się. Oznacza to koniec procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim, który rozpoczął się w 2016 roku. Teraz do państw członkowskich należeć będzie zatwierdzenie decyzji Parlamentu w nadchodzących tygodniach. Jeśli państwa członkowskie zaakceptują tekst przyjęty przez Parlament Europejski, wejdzie on w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym, a następnie państwa członkowskie będą miały 2 lata na jego wdrożenie" - czytamy w komunikacie.