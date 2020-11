PARP: Nabór w konkursie 'Bony na innowacje dla MŚP' przedłużony do 30 XII

"Mimo pandemii rośnie zainteresowanie przedsiębiorców rozwijaniem swoich firm przez innowacje, opracowywane wspólnie z jednostkami naukowymi. Od końca marca do połowy lipca br. przedsiębiorcy złożyli ponad 320 wniosków o dofinansowanie projektów. A od połowy lipca do 30 września br. do PARP wpłynęło ich ponad dwa razy więcej, bo blisko 650. To pokazuje, że firmy nadal doceniają ten konkurs jako jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji. Oznacza to również, że mimo pandemii przedsiębiorcy chcą realizować swoje innowacyjne pomysły i aktywnie szukają środków na rozwój" - powiedziała dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP Anna Forin, cytowana w komunikacie.