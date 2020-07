PARP: Nabór wniosków do kolejnych rund 'Bonów na innowacje dla MŚP' do 8 i 30 IX

"'Bony na innowacje dla MŚP' to jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Firmy, które nie mają potencjału w tym zakresie, a chcą się rozwijać w oparciu o swoje innowacyjne pomysły otrzymują realną pomoc w przeprowadzeniu prac B+R. Jak dotąd do przedsiębiorców trafiło w ramach konkursu ponad 220,5 mln zł" - powiedziała dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP Anna Forin, cytowana w komunikacie.

PARP podała, że tylko w trzech ostatnich rundach pierwszego etapu konkursu o wsparcie na kwotę w sumie 152,1 mln zł wnioskowały 544 przedsiębiorstwa. Do Agencji trafiły także 22 wnioski o dofinansowanie w drugim etapie na kwotę 10,2 mln zł.

Równolegle do pierwszego i drugiego etapu trwają konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. W trzech ostatnich rundach konkursu do PARP wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie takich projektów na kwotę 2,1 mln zł. W tym wypadku innowacje powinny być produktowe, a przedsiębiorcy muszą wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, w tym np. seniorów.