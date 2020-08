giełda 1 godzinę temu

PARP: Rozpatrzono ponad 80% wniosków firm o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19

Na 103,3 mln zł opiewają wnioski firm, które znalazły się na siódmej liście przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy", poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do tej pory eksperci PARP rozpatrzyli 5 157 wniosków o unijne wsparcie dla średnich firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19, czyli prawie 81% z tych, które dotąd wpłynęły do Agencji (15 czerwca - 31 lipca).