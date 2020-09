Patkowski z MF: Pakiet dot. pobudzenia inwestycji prywat. przedstawimy jesienią

"MF pracuje nad projektem, by pobudzić inwestycje prywatne. Estoński CIT będzie osobnym projektem, a to będzie pakietem ustawowym. Być może rozbijemy go na dwie ustawy. Chcemy, by jesienią trafiło on Radę Ministrów. Estoński CIT będzie tu ważny - ale nie jedyny" - powiedział Patkowski dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.

"Nie sprawdziły się najczarniejsze scenariusze, jeśli chodzi o wzrost stopy bezrobocia - on będzie nieco kontynuowany. Ale rząd podejmie wszystkie środki, by ten wzrost zahamować. Produkcja budowlano-montażowa w lipcu odnotowała gorsze wyniki niż w poprzednich miesiącach. Jednak ten wskaźnik będzie chyba najłatwiej utrzymać na pozytywnym poziomie, poprzez inwestycje publiczne i stad nasze nastawienie na tego typu inwestycje. Mamy instrumenty, by to robić. Ostatni wskaźnik - i on będzie trudniejszy do wykonania - to inwestycje prywatne" - wskazał wiceminister.