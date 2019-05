PBG miało 53,32 mln zł straty netto z dz. kont., 61,36 mln zł straty EBIT w 2018

"Podsumowując miniony rok nie sposób nie zacząć od tego, co w przypadku spółki PBG determinuje jej dalsze funkcjonowanie - realizacji zobowiązań wynikających z układu oraz obligacji. Chciałbym podkreślić, że podejmujemy wszelkie niezbędne starania i dochowujemy należytej staranności, aby wywiązywać się z tych zobowiązań na bieżąco. To ogromny wysiłek, ponieważ funkcjonowanie spółki w obrocie gospodarczym w trakcie realizacji warunków restrukturyzacji jest niezwykle trudne. Dotychczas PBG udało się spłacić 208 mln zł zobowiązań, z czego kwota 136 mln zł dotyczy obligacji, a kwota około 72,2 mln zł dotyczy rat układowych. Z raty grudniowej 2018 pozostało nam jeszcze ok. 8 mln zł do spłaty. Brak płatności w terminie wynika z przesunięcia istotnych dezinwestycji" - napisał także prezes.