PBKM pozyskał 6 486 próbek w I kw., wzrost o 8,6% r/r

PBKM pozyskał w I kw. 2020 roku 6 486 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni), co oznacza wzrost o 8,6% r/r. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w I kw. 2020 roku wyniósł 48,4% wobec 47,7% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w I kw. 2020 roku 7 133 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, podano.

"Pozyskaliśmy prawie 9% więcej nowych próbek krwi pępowinowej i tkanek od klientów indywidualnych w pierwszym kwartale w porównaniu rok do roku, a to oznacza, że coraz więcej rodziców decyduje się na skorzystanie z usługi bankowania krwi oferowanej przez FamiCord. To pozytywna informacja dla nas, która potwierdza, że skutecznie realizujemy nasz plan systematycznego zwiększania udziału Grupy FamiCord w rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego i pandemii koronawirusa zwiększamy skalę naszego biznesu" - powiedział prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.