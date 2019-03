PCC Exol miał 19,49 mln zł zysku netto, 34,61 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Grupa PCC Exol wypracowała wyższy o 9% zysk EBITDA oraz wyższy o 7% zysk netto, w porównaniu do roku 2017. Stanowi to prawie sześciokrotny wzrost wobec zysku netto za rok 2012, który był pierwszym rokiem obecności PCC Exol na GPW w Warszawie. Na osiągnięcie tak dobrych skonsolidowanych rezultatów wobec okresu porównawczego miała wpływ m.in. marża na sprzedaży na poziomie blisko 15%. Tak wysoki poziom marży zawdzięczamy przede wszystkim wyższej sprzedaży w grupie produktów do zastosowań przemysłowych, o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach. Tym samym, udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie Grupy na rozwój produktów specjalistycznych, dedykowanych do licznych branż i różnorodnych zastosowań. Produkty specjalistyczne stanowią większość w branży surfaktantów do wymagających zastosowań przemysłowych" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.