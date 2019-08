PCC Exol miał 5,99 mln zł zysku netto, 6,83 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"Tak dobre rezultaty to głównie efekt ciągłej pracy nad produktami specjalistycznymi zarówno w grupie do zastosowań przemysłowych, w której stanowią większość, jak i w grupie do zastosowań kosmetyczno-detergencyjnych. W konsekwencji grupa po I półroczu 2019 roku osiągnęła marżę na poziomie 17,5%, większą o 3,7 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku" - dodali prezes Mirosław Siwirski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.