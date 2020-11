PCC Exol miał 9,22 mln zł zysku netto, 16,03 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

"W prezentowanym okresie Grupa PCC Exol zrealizowała zysk EBITDA na poziomie 53,6 mln zł, który był niemal o 30% wyższy od zysku EBITDA wypracowanego w analogicznym okresie 2019 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 30,9 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik trzech kwartałów również o 30%. Na pozytywne rezultaty wpłynęła przede wszystkim wyższa o 2,9 p.p. marża brutto na sprzedaży, która osiągnęła poziom ponad 20% przy sprzedaży porównywalnej do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to konsekwencją niższych cen surowców oraz zwiększonego zapotrzebowania w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach. Wyniki samego trzeciego kwartału 2020 r. wobec trzeciego kwartału ubiegłego roku również były znacznie lepsze. Zarówno zysk EBITDA, jak i zysk netto były wyższe od wyników analogicznego kwartału minionego roku, zysk EBITDA wyniósł 16 mln zł i był wyższy o blisko 21%, a zysk netto osiągnął poziom 9,2 mln zł i był wyższy o 51,7%" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Rafał

Zdon.