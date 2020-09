Pekabex miał 30,23 mln zł zysku netto, 35,34 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"Zaprezentowane wyniki są kontynuacją trendu rynkowego w zakresie prefabrykacji, który możemy obserwować od kilku kwartałów. To również potwierdzanie słuszności modelu biznesowego Pekabex, którego jednym z filarów jest automatyzacja i sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień. Przypomnę, że na koniec czerwca br. backlog wyniósł 788 mln zł, z czego 390 mln zł jest do realizacji w 2020 roku. Rekordowe wyniki I półrocza są powodem do dumy również dlatego, że zostały wypracowane w okresie pandemii. W tym czasie musieliśmy się dostosować do nowych wymogów BHP, zwiększyć środki bezpieczeństwa i zmienić organizację pracy. Mimo tych warunków produkcja we wszystkich naszych zakładach przebiega zgodnie z planem, a spółka ma za sobą najlepsze pierwsze półrocze w historii" - powiedziała wiceprezes Beata Żaczek, cytowana w komunikacie.