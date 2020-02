Pekao przejmie mBank? Na giełdzie poruszenie

Tuż po godzinie 15 Reuters poinformował, że to właśnie Pekao jest faworytem do przejęcia mBanku z rąk niemieckiego Commerzbanku. Reakcja inwestorów była natychmiastowa.

Kurs akcji kilkanaście minut po 15 spadł z prawie 101 do poniżej 96 złotych za sztukę. 5 proc. spadku w godzinę. Później nastąpiła drobna korekta i na zamknięciu sesji za jeden walor trzeba było zapłacić nieco ponad 97 złotych. A to oznacza spadek o 3 proc.

W przypadku mBanku wielkich ruchów też nie było. Po ogłoszeniu informacji kurs co prawda na chwilę spadł o kilka złotych, ale ostatecznie przed zamknięciem wrócił do 370 złotych.

Przypomnijmy, że mBank to jeden z banków, który ma największy portfel kredytów frankowych. Wobec rozstrzyganych na korzyść kredytobiorców sporów sądowych, bank zdecydował się na zwiększenie rezerwy do 293 mln zł. Właśnie m.in. po to, by mieć z czego wypłacać ewentualne odszkodowania.