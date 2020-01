Wyrok TSUE może słono kosztować. Banki już odkładają na czarną godzinę

W przypadku mBanku chodzi o 293 mln zł, a Millennium – 150 mln zł. We wrześniu ubiegłego roku na taki sam krok zdecydował się ING Bank Śląski (24 mln zł). Frankowego armagedonu najwyraźniej wystraszył się też Santander, który także we wrześniu zwiększył swoje rezerwy do 173 mln zł.

Millennium czy mBank to banki, których udział w kredytach i pożyczkach we frankach bliski jest 20 proc. Największy udział "frankowy" we wszystkich udzielonych kredytach i pożyczkach ma Getin Noble Bank – prawie 23 proc. Udzielił on pożyczek w tej walucie na równowartości 9,4 mld zł.