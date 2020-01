Frankowicze kontra bank. Wyrok korzystny dla państwa Dziubaków

Jak uzasadnił sąd, bank nie poinformował o faktycznym ryzyku konsumentów. Doszło więc do rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy. Podkreślił również nierównowagę kontraktową stron i wprowadzenie przez bank klauzul "sprzecznych z dobrymi obyczajami" - relacjonuje serwis Zyciebezkredytu, który na żywo opisywał sprawę sądową państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisenowi.

- Zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 400 tysięcy zł, spłaciliśmy 230 tysięcy, a na dzień dzisiejszy mamy 520 tysięcy do spłacenia. W przypadku unieważnienia zostanie 180 tysięcy do spłaty, w przypadku "odfrankowienia" 250 tysięcy zł - mówiła Polskiej Agencji Prasowej Justyna Dziubak w październiku.

Przeciwko bankowi Raiffeisen skierowali sprawę do sądu. Wątpliwości sędziego wzbudziły jednakże możliwe skutki unieważnienia klauzuli. Wobec tego Sąd Okręgowy w Warszawie w 2018 r. wystosował w ich sprawie pytanie prejudycjalne do TSUE. Pytał m.in., czy możliwe jest zastąpienie nieuczciwej klauzuli inną zgodną z prawem w sytuacji, gdy unieważnienie całej umowy będzie niekorzystne dla klienta oraz czy możliwe będzie utrzymanie umowy w sytuacji, gdy usunięcie nieuczciwych klauzul doprowadzi do sytuacji, w której zupełnie zmieni się efekt zawartej umowy.