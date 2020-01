Rzecznik Finansowy: Jeśli kredyt frankowy zostanie unieważniony, bank nie może żądać "wynagrodzenia za korzystanie z kapitału"

Przypomnijmy najgłośniejszą ostatnio sprawę posiadaczy kredytów we franku szwajcarskim. Państwo Dziubakowie wzięli kredyt hipoteczny na 40 lat. Bank dał im kredyt w złotych, ale był on przeliczany we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe - w ich opinii - postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania. Twierdzili, że postanowienia te były niezgodne z prawem, ponieważ umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut. Podnosili, że bank jednostronnie określa saldo kredytu, a także wynik przeliczenia raty kredytu w obcej walucie na kwotę w walucie polskiej.