Sprawa Dziubaków. 800 tys. zł i licytacja? Mecenas: "to hipotetyczne scenariusze"

- Unieważnienie kredytu oznaczałoby, że bank udzielił państwu Dziubakom kredytu bez żadnej podstawy. Jeśli nie było umowy, a Dziubakowie przez 11 lat korzystali z kwoty pieniężnej, to należy to jakoś rozliczyć - tłumaczy mec. Ireneusz Stolarski, który reprezentuje bank.

Małżeństwo Justyny i Kamila Dziubaków wzięło kredyt w 2008 roku. Bank udzielił pożyczki w złotych, ale indeksował ją - czyli przeliczał - we frankach szwajcarskich. Dziubakowie pożyczyli 400 tysięcy zł. Jak twierdzą, do teraz spłacili 230 tysięcy, a kwota pozostała do spłaty to 520 tys. zł. W przypadku unieważnienia zostanie 180 tysięcy do spłaty. Skąd więc kwota 800 tys. zł?