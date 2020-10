Pekao TFI podpisało 5 tys. umów w II i III fazie wdrażania PPK

Ze względu na ogólną sytuację gospodarczą, spora część firm wstrzymywała się z podpisywaniem umów i ich kulminacja nastąpiła w ostatnich dniach. Łącznie w ramach II i III etapu PPK, ponad 5 000 przedsiębiorstw wybrało ofertę Pekao TFI. Kolejne umowy wciąż spływają do TFI, podano.

"Obserwując rynek oraz ze względu na ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem COVID-19, w Pekao TFI usprawniliśmy procesy, aby pracodawcy w łatwy sposób mogli wywiązać się z obowiązków związanych z wdrożeniem PPK. Już od początku postawiliśmy na zdalne kanały komunikacji. Udostępnialiśmy dużo materiałów informacyjnych, takich jak filmy i animacje wideo wyjaśniające pracodawcom krok po kroku zasady i procesy konieczne do przeprowadzenia w ramach wdrażania PPK. Nie zapomnieliśmy o pracownikach, z myślą o których prowadziliśmy spotkania informacyjne również w formie online i telekonferencji. Zdalne podpisywanie umów o zarządzanie PPK stało się naturalnym procesem" - powiedział prezes Pekao TFI Jacek Janiuk, cytowany w komunikacie.

Jak podano, w trakcie trwania II i III etapu PPK, Pekao TFI rozpoczęło przygotowania do następnego etapu wdrażania PPK przez kolejną grupę pracodawców - podmioty sektora finansów publicznych oraz najmniejsze firmy, które pod regulacje ustawowe formalnie wchodzą od 1 stycznia 2021 r.

"Szacuje się, że w ramach IV etapu do PPK będzie przystępowało ponad 800 tys. firm. Pekao TFI jest gotowe do sprawnej obsługi wszystkich przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych, którzy wybiorą towarzystwo do zarządzania środkami w PPK" - czytamy także.