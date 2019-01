PGE: 13 podmiotów zainteresowanych projektem budowy morskich farm wiatrowych

,,13 potencjalnych partnerów odpowiedziało na grudniowe zaproszenie Grupy PGE do udziału w projekcie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu przez siebie partnerowi strategicznemu po 50% udziałów w dwóch spółkach celowych odpowiedzialnych za projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture" - czytamy w komunikacie.

Grupa PGE zamknęła właśnie pierwszy etap selekcji potencjalnych partnerów strategicznych chętnych do uczestniczenia w przygotowaniu, budowie i eksploatacji projektu offshore. W pierwszym etapie programu PGE przewiduje budowę morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy zainstalowanej do 2545 MW. Zgodnie z założeniami, pierwszy prąd z wiatraków na morzu popłynie w 2025 r., a rok później nastąpi przekazanie inwestycji do fazy komercyjnej eksploatacji. Energia elektryczna z farm wiatrowych będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych, podano także.