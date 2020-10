PGE: Aktywa gazowe w grupie będą pracować do 2042 roku

"Zakładamy, że aktywa gazowe będą pracować do 2042 r., bo to tego czasu działać będzie mechanizm wsparcia dla kogeneracji. Bacznie przyglądamy się nowym technologiom, wyzwaniom. Dziś nie ma technologii, która może zastąpić gaz. Decyzje inwestycyjne o budowie nowych mocy w gazie musimy podjąć najpóźniej do 2025 r." - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.