PGE EO: Pilotaż potwierdził, że farmy wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne

"Pilotaż przeprowadzono na największej należącej do PGE Energia Odnawialna Farmie Wiatrowej Lotnisko. Trwające kilka miesięcy badania miały pokazać, na ile odnawialne źródła energii, które w przeciwieństwie do tych konwencjonalnych są bezpośrednio zależne od bieżących warunków atmosferycznych takich jak siła i prędkość wiatru, mają możliwość świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Chodziło w szczególności o wymagania techniczne, jakie muszą być spełnione przez źródła OZE przy świadczeniu regulacji pierwotnej i wtórnej (czyli regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym)" - czytamy w komunikacie.

"Sukces przedsięwzięcia jest istotnym argumentem przemawiającym za możliwością wykorzystywania farm wiatrowych do świadczenia usług systemowych na rzecz operatora systemu przesyłowego (zarządzającego siecią najwyższych napięć 220kV, 400kV i 750kV), a w przyszłości dla operatorów sieci dystrybucyjnej (zarządzających sieciami 110kV i niższych napięć). Biorąc pod uwagę, że na początku przyszłego roku rynek tego rodzaju usług, zgodnie z wytycznymi unijnymi, zostanie otwarty, może to otworzyć drogę spółce PGE Energia Odnawialna do uzyskania dodatkowych przychodów" - powiedział p.o. prezesa PGE EO Paweł Mazurkiewicz,

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.