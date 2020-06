PGE Toruń i ZEW Kogeneracja mają ponad 11 mln zł dofinansowania na modernizacje

"W połowie ubiegłego roku PGE Toruń i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółki należące do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zgłosiły do konkursu przeprowadzonego przez NFOŚiGW projekty wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodności dostaw ciepła oraz rozwoju rynku ciepła, poprzez przyłączanie kolejnych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Oba projekty - toruński i wrocławski - uzyskały pozytywną ocenę NFOŚiGW skutkującą przyznaniem dofinansowania w wysokości ok. 9 mln zł dla projektu w Toruniu i ponad 2 mln zł dla przedsięwzięcia we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.