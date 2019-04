PGE: Zaawansowanie budowy nowych bloków Elektrowni Opole przekroczyło 97%

"Nowe bloki w Elektrowni Opole to praktyczna realizacja najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, racjonalny kompromis pomiędzy ochroną środowiska, bezpieczeństwem energetycznym kraju i konkurencyjnością gospodarki narodowej. Nowe bloki zasili węgiel kamienny z Górnego Śląska, z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, co będzie gwarancją rozwoju rodzimego przemysłu i stabilizacji polskiego górnictwa" - powiedział prezes PGE GiEK Robert Ostrowski, cytowany w komunikacie.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji planowane jest do 15 czerwca 2019 r. Budowa bloku nr 6 ma zakończyć się cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 r.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.