PGNiG i BOŚ Bank mają ofertę wsparcia przy wymianie kotłów na gazowe

"Przygotowaliśmy produkt na te okoliczności specjalnie skrojony. Pięć wyrazów charakteryzuje naszą pożyczkę: jest specjalna, wygodna, elastyczna, dostępna i tania. RRSO wynosi dla niej 6,49%. Elastyczność oznacza szeroki wachlarz możliwości - nie tylko na wymianę pieca, do 50% pożyczki może być przeznaczone na dowolny cel. Okres pożyczki może wynieść do 120 miesięcy, a kwota pożyczki do 100 tys. zł" - powiedział prezes BOŚ Bogusław Białowąs podczas konferencji.