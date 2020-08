PGNiG miało 5 141 mln zł zysku netto, 7 274 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I półroczu 2020 roku wyniosły 2,12 mld zł, co oznacza spadek o 29% r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe aż o 34% niż przed rokiem ceny ropy naftowej wyrażonej w PLN i to mimo o 7% wyższego niż przed rokiem poziomu jej wydobycia. Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdzie Energii za I półrocze była o 43% niższa niż przed rokiem. Na wyniki segmentu w I półroczu 2020 roku również wpłynęło zawiązanie odpisów na majątek trwały w kwocie 853 mln zł.

Segment Obrót i Magazynowanie zanotował w I półroczu 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 8% r/r do poziomu 16,48 mld zł mimo wzrostu sprzedaży gazu ziemnego ogółem o 6% do 16,9 mld m3.

"Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21%. W tym czasie o 24% do 2,19 mld m3 wzrósł wolumen importu LNG. Duży wpływ na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie miało pomniejszenie kosztów operacyjnych dotyczących pozyskania gazu ziemnego wskutek ujęcia wpływu rozliczenia za okres od 2014 roku do lutego 2020 roku w kwocie ok. 5,69 mld zł. To efekt zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego. Ponadto dodatni wynik w różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń wyniósł ok. 300 mln zł" - czytamy dalej.