PGNiG rozpocznie prace na koncesji w Ras al-Chajma w ZEA w grudniu

"To zasadniczy moment dla naszej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w regionie, który odgrywa wiodącą rolę w wydobyciu węglowodorów w skali światowej. Badania pozwolą oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz wskazać najlepsze miejsca do prowadzenia prac wiertniczych" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Za realizację badań odpowiada Geofizyka Toruń - spółka z grupy kapitałowej PGNiG. Do wykonania zdjęcia w Ras al-Chajma Geofizyka wykorzysta 4 pojazdy do wzbudzania fal sejsmicznych oraz ok. 30 tys. czujników, tzw. geofonów. Obszar, po którym będą poruszać się pojazdy, wyniesie ok. 350 km2 a obszar rozmieszczenia geofonów - ok. 735 km2. Przy realizacji badania spółka zamierza zatrudnić ok. 300 osób.