Pharmena ma umowę dot. do 4,55 mln zł pożyczki płynnościowej z PFR

"Umowa dotyczy udzielenia spółce przez PFR pożyczki płynnościowej w kwocie do 4,55 mln zł w ramach programu rządowego tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Termin spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki to 31 grudnia 2024 r." - czytamy w komunikacie.

"Marża w pierwszym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,25%. Marża w drugim i trzecim roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 1,75%. Marża w czwartym roku od daty zawarcia umowy pożyczki (p.a.) to 2,75%" - czytamy dalej.