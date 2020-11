Photon Energy podłączył do sieci 6 elektrowni PV o mocy 8,5 MW na Węgrzech

"W październiku spółka uruchomiła w Püspökladány dwie elektrownie solarne o łącznej mocy 2,8 MWp, a ostatnie dwie o tej samej łącznej mocy zostaną podłączone do sieci do końca listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu uruchomienia kolejnych sześciu elektrowni fotowoltaicznych w Püspökladány. Nasz profesjonalny zespół pomimo pandemii zrealizował zadanie zgodnie z harmonogramem, przybliżając Photon Energy do osiągnięcia celu, jakim jest 75 MWp mocy elektrowni na Węgrzech w ramach własnego portfela do końca 2021 r." - powiedział prezes Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Grupa będzie obsługiwać sześć nowych elektrowni fotowoltaicznych za pośrednictwem czterech spółek projektowych, będących w całości jej własnością, z których każda posiada licencję METÁR. Koncesje te uprawniają każdą elektrownię do taryfy gwarantowanej (w postaci sprzedaży energii elektrycznej na rynku spot plus kontraktu na różnicę) w wysokości 33 360 HUF za MWh (ok. 91 euro za MWh). Trzy z sześciu elektrowni mają prawo do maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej ok. 34 800 MWh na koncesję w okresie 17 lat i 11 miesięcy, a pozostałe trzy 29 950 MWh w okresie 15 lat i pięciu miesięcy. Oczekuje się, że łączne roczne przychody sześciu nowych elektrowni wyniosą 1,1 mln euro, podano także.