Photon Energy zakłada osiągnięcie 115,1 MWp mocy zainstalowanych na koniec 2021

"W Czechach i na Słowacji nie widzimy warunków do postawienia nowych elektrowni w najbliższym czasie. Węgry pozostają ważnym rynkiem. Nasz pierwotny cel dla Węgier to było 50 MW, co niemal już osiągnęliśmy, więc zaktualizowaliśmy go do 75 MW podłączonych do sieci na koniec przyszłego roku. Ten nowy cel podtrzymujemy" - powiedział Hotar podczas telekonferencji.