Pieniądze odpływają z rynku bitcoina. Historyczny rekord

Obie kwoty to rekord. Jeszcze nigdy w historii z rynku bitcoina w ciągu jednego tygodnia inwestycyjnego nie zniknęło aż tak dużo gotówki. Z kolei wpływ uplasował się na najniższym poziomie od października 2020 roku.

- Zauważyliśmy, że inwestorzy przenoszą fundusze z bitcoinów. Miało to związek z kilkoma negatywnymi wydarzeniami z zeszłego tygodnia, w tym między innymi z przerwą w dostawie prądu w mekce bitcoinowych kopalni, chińskim Xinjiang - powiedział Matt Weller, szef globalnej analizy rynków w Forex.com i City Index.

Na rynku kryptowalut powoli (albo przynajmniej chwilowo) kończy się euforia. Inwestorzy zaciągają hamulec, zmieniają sentyment na ostrożny, to może oznaczać konsolidację, albo mniejsze ruchy na wycenie w najbliższym czasie. Obecnie jednak zmienność jest jeszcze ekstremalnie wysoka.

Jest alternatywa

To nie tak, że pieniądze, które wypłacono z rynku bitcoina, w ogóle wyparowały z rynku kryptowalut. Inwestorzy znaleźli sobie alternatywę, przerzucili gotówkę na ethereum, drugą co do wielkości kryptowaluty.