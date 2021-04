Szczepienia w zakładach pracy. Dworczyk zapewnia: ruszą w maju

- Na 100 proc. w maju ruszymy ze szczepieniami w zakładach pracy. To jest kilka milionów osób, które mogą być w ten sposób zaszczepione - zapewnił pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

- To też ważne dla przedsiębiorców, myślę że organizacja szczepień na terenie zakładu pracy przez pracodawcę pozwala na ograniczenie różnych niedogodności, można dzięki temu zaplanować wszystkie procesy, zwłaszcza w firmach produkcyjnych - stwierdził Dworczyk.

Problem z dostawami

Michał Dworczyk wyjaśnił, że opóźnienie uruchomienia programu szczepień w zakładach pracy bierze się z problemów z dostawami szczepionek do Polski. - Niestety, borykamy się znowu z tym problemem - powiedział.

Dworczyk poinformował, że przygotowane są wytyczne, tak by szczepienia w firmach mogły przebiegać łatwo i szybko. Wskazał, że firmy będą mogły przystąpić do akcji, jeśli chętnych będzie 300 osób. Mogą to być pracownicy, współpracownicy i ich rodziny. Rejestracja szczepień w firmach rozpocznie się 4 maja.