Pieniądze z emerytur trafią do superfunduszu? Oto 10 "szokujących prognoz" na 2022 rok

Końcówka roku to czas, gdy analitycy i ekonomiści prognozują, co może się wydarzyć w kolejnym okresie. Są to zazwyczaj najbardziej prawdopodobne scenariusze. Na początku grudnia zawsze można liczyć też na wyjątkowy raport Saxo Banku zatytułowany "Szokujące prognozy".

W nich eksperci wskazują 10 bardzo mało prawdopodobnych scenariuszy, których nikt nie zakłada. Jednak ze względu na pewne zmiany zachodzące w gospodarce czy na rynkach finansowych, nie można ich zupełnie wykluczyć. A co ważne, ich wystąpienie, miałoby gigantyczny wpływ na sytuację na świecie.

Wybuch pandemii COVID-19 można zaliczyć do tego typu wydarzenia. Nikt poważnie wcześniej nie przewidywał takiej sytuacji, a odmieniła gospodarczo i społecznie świat.

Poniżej przedstawiamy 10 scenariuszy, które pokazują, co mogłoby się wydarzyć w 2022 roku.

1. Plan odejścia od paliw kopalnych odłożony na boczny tor

Podsumowanie: politycy odsuną cele klimatyczne na dalszy plan i będą wspierać inwestycje w paliwa kopalne, aby walczyć z inflacją i ryzykiem niepokojów społecznych, a równocześnie przemyśleć drogę do niskoemisyjnej przyszłości.

Taki obrót sytuacji doprowadził już do wzrostu cen i ich zmienności, nie tylko w przypadku energii, ale również metali przemysłowych, z których większość jest potrzebna w dużych ilościach do przeprowadzenia zielonej transformacji. Ponadto gwałtownie rosnące ceny energii spowodowały wzrost cen oleju napędowego, a w szczególności nawozów - ważnych kosztów produkcji rolnej, co rodzi obawy o uprawy kluczowych produktów żywnościowych.

2. Eksodus młodych ciosem dla Facebooka

Podsumowanie: młodzi porzucają platformy Facebooka w proteście przeciwko pozyskiwaniu osobistych informacji dla zysku. Meta, spółka matka Facebooka, podejmie próbę przyciągnięcia ich z powrotem do problematycznego Metawersum.

Facebook z tętniącego życiem medium młodych ludzi stał się platformą dla starszych "boomerów". Młodzi ludzie są coraz bardziej zniechęcani przez algorytmy Facebooka zamieniające ich doświadczenia z mediami społecznościowymi w jednolitą pętlę sprzężenia zwrotnego z identycznymi treściami lub nawet gorzej - treściami nienawistnymi i szerzącymi dezinformację.

W desperackim ruchu Meta spróbuje przejąć Snapchata lub TikToka, jednocześnie przeznaczając miliardy dolarów na budowę złowieszczego Metawersum.

3. Kryzys konstytucyjny w związku z wyborami śródokresowymi w Stanach Zjednoczonych

Podsumowanie: wybory śródokresowe w Stanach Zjednoczonych wywołają spór na temat wiarygodności zbliżonych wyników wyborów do Senatu i/lub Izby Reprezentantów, co może doprowadzić do scenariusza, w którym 118. Kongres nie będzie w stanie obradować zgodnie z planem na początku 2023 roku.

Joe Biden będzie rządzić za pomocą dekretów, a amerykańska demokracja znajdzie się w zawieszeniu, ponieważ nawet demokraci sprzeciwią się Sądowi Najwyższemu, którego skład w znacznej mierze został nominowany przez Trumpa. W efekcie tego impasu w 2023 r. na horyzoncie zacznie się rysować realny kryzys konstytucyjny.

Wpływ na rynek? Efektem byłby m.in. spadek kursu dolara.

4. Inflacja w Stanach Zjednoczonych powyżej 15 proc. w wyniku spirali płacowo-cenowej

Podsumowanie: do czwartego kwartału 2022 roku wynagrodzenia dolnej połowy zarabiających Amerykanów będą rosnąć w tempie 15 proc. rocznie, ponieważ przedsiębiorstwa będą walczyć o chętnych i wykwalifikowanych pracowników, którzy będą coraz bardziej selektywni i pewni siebie w związku z dużą liczbą miejsc pracy w stosunku do niewielkiej puli pracowników bez względu na ich kwalifikacje.

W 2022 roku Rezerwa Federalna i jej prezes Jerome Powell będą powtarzać ten sam błąd. Prezes będzie przekonany, że po pandemii miliony Amerykanów wrócą do pracy i wypełnią część z 10,4 mln wakatów na rynku pracy. W połączeniu z utrzymującą się presją inflacyjną po stronie produkcji, kryzysem energetycznym i niedoborem siły roboczej, do czwartego kwartału spowoduje to bezprecedensowy, szeroko zakrojony, dwucyfrowy wzrost płac w ujęciu rocznym.

Wpływ na rynek? Skrajna zmienność na amerykańskich rynkach akcji i obligacji korporacyjnych.

5. Zapowiedź unijnego superfunduszu na rzecz klimatu, energii i obrony finansowanego z prywatnych emerytur

Podsumowanie: aby przeciwdziałać wzrostowi populizmu, pogłębić zaangażowanie w spowolnienie zmian klimatycznych i bronić swoich granic w miarę wycofywania amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, UE ustanowi nowatorski superfundusz o wartości 3 bln dolarów, który zamiast z nowych podatków będzie finansowany ze składek emerytalnych.

Prezydent Francji Macron, wspierany przez Draghiego, który będzie dążyć do powstrzymania fali populizmu we Włoszech, przedstawi wizję "unijnego superfunduszu" na rzecz realizacji trzech priorytetów: obronności, klimatu i związanego z tym przejścia na czystą energię.

6. Redditowa Armia Kobiet kontra korporacyjny patriarchat

Podsumowanie: naśladując taktykę Redditowej Armii inwestujących w akcje memiczne z lat 2020-2021, grupa traderek rozpocznie skoordynowany atak na spółki o słabych wynikach w zakresie równości płci, co doprowadzi do ogromnych wahań cen ich akcji.

Zamiast potępić te działania, politycy na całym świecie przyjmą je z zadowoleniem i wesprą je, wywierając jeszcze większą presję na spółki o przestarzałych patriarchalnych poglądach, braku równości płci w zakresie wynagrodzeń i niedostatecznej reprezentacji kobiet w zarządach i wśród kadry kierowniczej, aby naprawiły swoje błędy.

7. Indie nowym członkiem Rady Współpracy Zatoki bez prawa głosu

Podsumowanie: światowe sojusze geopolityczne wejdą w fazę drastycznej korekty ze względu na złowróżbny koktajl nowej deglobalizacyjnej geopolityki i znacznie wyższych cen energii.

Międzyregionalne strefy handlowe zapewnią produkcję i inwestycje "bliżej domu", w połączeniu z bezpieczeństwem niezawodnych dostaw z punktu widzenia Indii oraz solidnym rynkiem docelowym z punktu widzenia GCC. Sojusz pomoże krajom GCC położyć podwaliny pod planowanie swojej przyszłości poza ropą naftową i gazem, a Indiom - przyspieszyć rozwój dzięki nowym, szeroko zakrojonym inwestycjom w infrastrukturę i poprawie wydajności rolnictwa wraz z importem paliw kopalnych, torując drogę do długoterminowej przyszłości opartej na technologiach postwęglowych.

8. Spotify w tarapatach przez opartą na NFT platformę cyfrowych praw autorskich

Podsumowanie: muzycy są gotowi na zmiany, ponieważ obecny paradygmat streamingu muzyki oznacza, że wytwórnie i platformy streamingowe przechwytują 75-95 proc. przychodów ze słuchania muzyki. W 2022 roku nowa technologia oparta na blockchainie umożliwi im odzyskanie należnej im części przychodów z branży.

Artyści zaczną wycofywać swoją muzykę z dotychczasowych "tradycyjnych" platform streamingowych, które nagle okażą się śmiertelnie zagrożone. Inwestorzy dostrzegą również analogiczne ryzyko dotyczące podcastów, filmów i innych treści podlegających cyfryzacji.

9. Nowa technologia hipersoniczna przyczyną kosmicznego wyścigu i nowej zimnej wojny

Podsumowanie: najnowsze testy pocisków hipersonicznych powodują coraz większy brak poczucia bezpieczeństwa, ponieważ technologia ta może sprawić, że dotychczasowy konwencjonalny, a nawet nuklearny sprzęt wojskowy odejdzie do lamusa. W 2022 roku wśród największych światowych sił zbrojnych rozpocznie się masowy wyścig zbrojeń hipersonicznych, ponieważ żaden kraj nie będzie chciał pozostać w tyle.

Dojdzie do nowej fazy pogłębiającej się rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami na wszystkich frontach - zarówno gospodarczym, jak i wojskowym. Do rywalizacji dołączą inne mocarstwa dysponujące zaawansowaną technologią wojskową, w tym prawdopodobnie Rosja, Indie, Izrael i UE.

10. Przełom w medycynie wydłuży średnią długość życia o 25 lat

Podsumowanie: wieczna, a przynajmniej znacznie dłuższa młodość. W 2022 roku przełom w biomedycynie zaoferuje perspektywę wydłużenia wieku produkcyjnego i średniej długości życia nawet o 25 lat, co spowoduje kryzysy etyczne, ekologiczne i fiskalne na niespotykaną skalę.

Perspektywa olbrzymiego skoku w jakości i długości ludzkiego życia to wielkie zwycięstwo dla ludzkości, wiąże się jednak z fundamentalnym dylematem etycznym i finansowym. Wyobraźmy sobie, że prawie każdy może oczekiwać, że dożyje średnio 115 lat i to w lepszym zdrowiu. Co by to oznaczało dla prywatnych i państwowych emerytur, a nawet dla możliwości lub chęci przejścia na emeryturę? A co z kosztami, jakie poniesie nasza planeta, jeżeli będzie musiała utrzymywać kolejne miliardy ludzi, nie wspominając już o tym, czy wystarczy jej żywności dla wszystkich?

