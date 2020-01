PKN Orlen: Partner do inwestycji w morską farmę wiatrową najpóźniej w I poł. br.

"Dostaliśmy bardzo dobre i bardzo wyrównane oferty, a to jest istotna decyzja. Mówimy o 'małżeństwie na lata', dlatego chcemy podejść do tego w sposób bardziej zaawansowany. Niebawem będziemy jednak finalizować wybór partnera, najprawdopodobniej jeszcze w I kwartale 2020 roku, a najpóźniej do końca I półrocza" - powiedziała Klarecka na konferencji prasowej.

PKN Orlen (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Koncern posiada warunki przyłączenia farmy do sieci. PKN Orlen planuje mieć 51% udziałów w tym przedsięwzięciu.