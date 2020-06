PKN Orlen porozumiał się ze spółkami Enea i Energa. Wyjaśniła się przyszłość elektrowni Ostrołęka C

Ostrołęka C miała być ostatnią elektrownią w Europie produkującą prąd z węgla. Już wiadomo, że zastąpi go bardziej ekologiczny gaz. Do projektu przystąpił oficjalnie PKN Orlen. Mniejszy udział w nim będzie mieć Enea.

