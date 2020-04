PKN Orlen przeznaczył łącznie ponad 100 mln zł na walkę z koronawirusem

"Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której liczy się czas reakcji. Dlatego jako firma odpowiedzialna społecznie aktywnie angażujemy się w działania rządu na rzecz walki z epidemią koronawirusa. Pomoc kierujemy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzeba, czyli przede wszystkim do placówek medycznych. Łącznie na środki higieny i ochrony oraz na sprzęt medyczny PKN Orlen przeznaczył już 100 mln zł" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w osobnym komunikacie.

Koncern do tej pory zakupił 7 mln masek chroniących przed zakażeniem koronawirusem. Trafią one głównie do Agencji Rezerw Materiałowych i Fundacji Orlen, które zadecydują o ich dalszej dystrybucji.