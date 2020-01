PKN Orlen zaprezentuje aktualizację strategii do końca 2020 r.

"Chcielibyśmy zaprezentować ten dokument do końca 2020 roku" - dodała.

"Na razie stabilizujemy ten biznes, zredukowaliśmy nakłady na upstream, koncentrując się na najbardziej perspektywicznych złożach. W 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel 600 mln zł, wobec planowanych 800 mln zł, a założenie na 2020 rok to nakłady w wysokości 500 mln zł. Mimo niższych nakładów zakładamy wzrost wydobycia w 2020 roku do ok. 20 tys. boed, wobec 18,7 tys. boed w roku 2019" - powiedziała Klarecka dziennikarzom.