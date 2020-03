PKO BP będzie realizował zalecenie KNF dot. podziału zysku za 2019 r. 

"W zaleceniu KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2019 r. oraz zaleciła zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.