PKO BP ostrożny w kwestii lokat. Dyskutuje o kredytach ze stałym oprocentowaniem

Wiceprezes Bartosz Drabikowski przekonuje, że poprawie wyników finansowych banku będzie sprzyjać spodziewana dobra sytuacja gospodarcza w Polsce, wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych oraz większy apetyt na kredyt dla firm. Do tego same podwyżki stóp procentowych mogą dołożyć do wyników na odsetkach ponad 1 mld zł w porównaniu do tego co było w tym roku.