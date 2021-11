Wyniki PKO BP mniej obciążone kredytami frankowymi. Zyski wzrosły o 80 procent

PKO BP to jeden z ostatnich banków, które zaprezentowały raport za trzeci kwartał 2021 roku. Można powiedzieć, że to taka wisienka na torcie, bo osiągane przez bank zyski są imponujące. Konkurenci mogą tylko pozazdrościć zysku netto grupy PKO BP, który wyniósł 1 mld 258 mln zł .

To dobrze pokazuje, że PKO BP nie tylko wyszedł na prostą po kryzysowym 2020 roku, ale też wrócił na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii i to w jeszcze lepszej formie.

Lżej bez rezerw na kredyty frankowe

Sam bank tłumaczy, że tak znaczący wzrost zysku netto po trzech kwartałach był determinowany m.in. przez zmniejszenie aż o 1 mld 345 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych we frankach.

PKO BP liczy m.in. na rozwiązanie problemu frankowego z wieloma klientami poprzez program ugód . Wystartował on na początku października. Bank podał w piątek, że liczba wniosków o mediację tych umów złożonych przez jego klientów przekroczyła 12 tys., a ponad 500 mediacji zostało zakończone pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym.

PKO BP zyska na podwyżkach stóp procentowych

Kluczowym źródłem dochodu banków są odsetki od kredytów. Wynik odsetkowy PKO BP w trzecim kwartale wzrósł do 2,49 mld zł. Kwartalna marża odsetkowa zwiększyła się do 2,67 proc. z 2,66 proc. w drugim kwartale.

W kolejnych kwartałach pozytywnie na wyniki będą wpływać podwyżki stóp procentowych w NBP. Do tej pory w dwa miesiące główna stawka wzrosła z 0,1 do 1,25 proc. Z wyliczeń PKO BP wynika, że w 2022 roku przełoży się to na dodatkowe 1-1,2 mld zł w wyniku odsetkowym.