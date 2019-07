PKO TFI ma pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie PPK

"Pracownicze plany kapitałowe to nie tylko długoterminowy biznes, zgodny z misją i strategią Grupy PKO Banku Polskiego, ale także znakomita okazja do edukacji ekonomicznej Polaków. PPK dają szansę na wyrobienie i utrwalenie nawyków oszczędzania i inwestowania przez miliony uczestników tego programu. Do ich dyspozycji oddajemy zarówno nowoczesne narzędzia internetowe, jak i rozległą sieć swoich placówek, co dodatkowo będzie sprzyjać upowszechnianiu PPK" - skomentował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

"Mamy już pierwszych 100 umów o zarządzanie PPK. Bardzo cieszy to, że coraz więcej firm decyduje się nie czekać z decyzjami, co pozwala - przy naszym pełnym wsparciu - na spokojnie przygotować wdrożenie PPK. Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że większość firm pierwsze składki przekaże dopiero pod koniec roku. Odpowiednio wczesne przygotowanie się do tej operacji i wsparcie nowoczesnej aplikacji i-PPK pomoże w tym, by była to już tylko formalność" - wskazał wiceprezes PKO TFI Łukasz Kwiecień.