PKP Intercity kupuje elektryczne lokomotywy. Nabędzie 20 sztuk od spółki Newag

NEWAG to Nowy Sącz i powiat nowosądecki, mieszkańcy to w większości wyborcy PiS-u. Dobrze , że taki kontrakt został podpisany, ale jest to kropla w morzu. Brak pieniędzy z KPO już daje negatywne rezultaty, to brak inwestycji. Doraźne gaszenie przez rząd pożaru nie jest dobrym rozwiązaniem. NEWAG ma szczęście, bo to fabryka zatrudniająca około 1500 pracowników, co mają zrobić mniejsze zakłady dla których zaczyna brakować zleceń. Brak pieniędzy z KPO daje o sobie znać, a panowie z rządu kłócą się coraz bardziej, nabijają sobie kieszenie pieniędzmi podatników, a ludzi mają w głębokim poważaniu. Sypną groszem przed wyborami, a ciemny lud to znowu kupi.