Wprowadzili czterodniowy tydzień pracy. Z przymusu, bo nie mają zleceń

Sytuacja gospodarcza znacznie się zmienia

Czterodniowy tydzień pracy w Newag

Prezes Newag przyznaje, że od początku roku kadra pracuje co drugi tydzień przez cztery dni robocze. Taki system pracy potrwa do kwietnia. Nie jest on jednak spowodowany chęciami testowania efektywności takiego systemu, lecz wynika z przymusu.

– Obecnie w Polsce nie ma żadnych nowych przetargów i ponieważ ta ograniczona podaż ma miejsce od kilkunastu miesięcy, to dla optymalizacji kosztów podjęliśmy decyzję o pracy co drugi tydzień przez cztery dni robocze. W takim wariancie będziemy działali do kwietnia, a pracownicy zgodzili się wykorzystywać w te dni urlop, dzięki czemu w pozostałych miesiącach roku wrócimy do pełnych mocy produkcyjnych – przyznaje prezes.