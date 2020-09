PKP Intercity zleciło firmie Olkol modernizację 20 lokomotyw za 199,3 mln zł

"Olkol sp . z o.o. wykona naprawy okresowe na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją , która zwiększy prędkość lokomotyw do 160 km/h. Całkowita wartość kontraktu wynosi 199,26 mln zł brutto. Oleśnicka firma ma 32 miesiące od zawarcia umowy na realizację całego zamówienia, a pierwsza unowocześniona lokomotywa trafi do PKP Intercity w ciągu 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia modernizacji" - czytamy w komunikacie.

Modernizacja lokomotyw obejmie zwiększenie maksymalnej prędkości pojazdów ze 125 km/h do 160 km/h. Częściowo zostaną zmienione parametry konstrukcyjne w układzie zasilania, sterowania oraz napędowym. Lokomotywy zyskają także nowy system sterowania hamowaniem. Po modernizacji możliwe stanie się hamowanie elektrodynamiczne z możliwością odzyskiwania energii i oddawania jej do sieci trakcyjnej. Znacząco unowocześnione zostaną kabiny maszynistów, co podniesie ich komfort pracy. Lokomotywy zyskają także nowoczesny system diagnostyczny, wymieniono.