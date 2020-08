Plantwear miał 64 tys. zł straty netto, 185 tys. zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

"Jako specjaliści w dziedzinie sprzedaży internetowej przewidujemy, że ogólnoświatowy wzrost popularności kanałów e-commerce nie jest jedynie chwilowym trendem, ale fundamentalną zmianą nawyków zakupowych społeczeństwa. Sytuacja rynkowa nam sprzyja, a poczynione w ostatnim czasie inwestycje to ważny krok w kierunku znaczącego rozwoju naszej firmy" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

Planowane działania w obrębie marki Plantwear to przede wszystkim systematyczne poszerzanie asortymentu i trafianie do nowych grup odbiorców. W opinii Pyrzyka, w ciągu najbliższych 2-3 lat ta gałąź działalności ma potencjał do wzrostu skali o 100%. Kolejnym ważnym elementem mającym wpływ na rozwój biznesu jest dalsze rozwijanie marek uzupełniających - Plantwear Home oraz Plantwear Kids.