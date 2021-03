PLN duszony trzecią falą koronawirusa. Polski złoty najtańszy od 12 lat

Polski złoty jest notowany najniższej od 12 lat. W poniedziałek fixing kursu EUR/PLN publikowany przez NBP osiągnął poziom 4,6560, co stanowi najwyższy poziom wartości euro wyrażanej w złotówkach od 31 marca 2009 roku, kiedy został ustalony na 4,7013. We wtorek EUR/PLN przekroczył poziom 4,66.

- Do pewnego stopnia jest to związane z czynnikami globalnymi. Nie tylko PLN jest przeceniany, dotyczy to również innych walut rynków wschodzących. Wynika to z awersji inwestorów wobec ryzyka oraz z siły amerykańskiego dolara. Inwestorzy wolą tę bezpieczną walutę - powiedział w rozmowie z money.pl Arkadiusz Trzciołek, ekonomista PKO BP.