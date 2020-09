PMR/Upper Finance: Średnioroczny wzrost rynku robotyki chirurg. to 28% do 2025

"Według przygotowanych przez nas prognoz rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2020-2025 ze 166 mln zł do prawie 570 mln zł, co oznacza, że średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu wyniesie aż 28%. Wartość ta obejmuje nie tylko całkowitą kwotę sprzedaży robotów - dodatkowo uwzględniony jest zakup narzędzi i jednorazowych materiałów potrzebnych do wykonania procedury, serwisów, jak również wartość samych świadczeń medycznych. Tak wysoka dynamika wynika nie tylko z trendu zakupu nowych aparatów przez placówki medyczne w Polsce, ale również ze wzrostu efektywności i zastosowań per aparat. Szacujemy, że efektywność aparatów wzrośnie przynajmniej dwukrotnie w analizowanym okresie. Wiąże się to z coraz większą świadomością tej technologii wśród specjalistów i pacjentów" - powiedziała Szyman, cytowana w komunikacie.