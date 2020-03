Po gwałtownej przecenie, nastroje na rynku ropy naftowej trochę się uspokoiły

Dla notowań ropy naftowej oznacza to, że znalazły się one w rejonie 30-35 USD za baryłkę. Tak niskich cen ropy naftowej nie obserwowano od dłuższego czasu: ostatnim razem te strefy cenowe pojawiły się na początku 2016 roku, natomiast wcześniej były one rejonem lokalnych minimów z przełomu lat 2018 i 2019, czyli okresu krachu finansowego.