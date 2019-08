Po Prostu Energia rozpoczęła sprzedaż gazu, planuje dalej poszerzać ofertę

"Do lipca 2019 roku nasza oferta koncentrowała się na sprzedaży energii elektrycznej. To, że rozwinęliśmy ją o wysokometanowy gaz ziemny jest dowodem na to, że nasza firma dynamicznie się rozwija. Analizujemy i rozważamy szereg różnych produktów. Na przestrzeni roku poszerzymy naszą ofertę o kolejne rozwiązania, których już dziś oczekują od nas klienci biznesowi, w tym z sektora MŚP" - powiedział Skwarek, cytowany w materiale przesłanym ISBnews.