Pogoda krzyżuje plany LPP i CCC. Kolekcje zalegają w sklepach

W ostatnich reklamach telewizyjnych sieć Lidl oferuje już teraz odzież i buty zimowe. Sieć ewidentnie przeskoczyła jesień i skupia się na tych, którzy chcą wcześniej zaopatrzyć siebie i swoje dzieci na ewentualność opadów śniegu.

Na śnieg się na razie oczywiście nie zapowiada. Za oknami pogoda jest co najmniej wiosenna, o ile nie letnia. Aż do soboty w prognozach widać temperatury 20 stopni Celsjusza w wielu regionach kraju. Potem teoretycznie ma być chłodniej. Kupione głównie w Chinach kolekcje jesienne czekają więc w magazynach lub na półkach sklepów odzieżowych, aż sprzedaż ruszy z kopyta. Może stanie się to w końcówce października lub dopiero po świętach w listopadzie?

- Wejście we wrześniu w sezon kolekcji jesienno-zimowej oceniłabym w obu spółkach jako raczej udane - mówiła w ubiegłym tygodniu Maria Mickiewicz, analityk Pekao IB w wypowiedzi dla PAP. Jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna sklepów z obuwiem i odzieżą wzrosła we wrześniu o 9,1 proc. rok do roku.

LPP, właściciel sieci Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp i House w tym roku sprowadził kolekcję jesienną miesiąc wcześniej, jeszcze w czerwcu. Do sprzedaży wprowadzono ją już w sierpniu. I to był słuszny krok, bo wrzesień był w tym roku dużo bardziej "jesienny" niż październik. Bieżący miesiąc oferuje nam aurę zbliżoną do cieplejszych pór roku.

"Decydujący wpływ na wyniki grupy LPP będzie miała atrakcyjność kolekcji AW (jesień - zima) poszczególnych marek i dobre ich przyjęcie przez klientki i klientów" - oceniła spółka w raporcie półrocznym.

LPP zwiększyła sprzedaż porównywalną (bez uwzględnienia nowych sklepów - LFL) o 4,1 proc. w trzecim kwartale.

Wrzesień teoretycznie rewelacyjny miała spółka VRG (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler i Bytom), której sprzedaż wzrosła o 45 proc. rok do roku. Dane są jednak zniekształcone, bo przejęto w ostatnich miesiącach Bytom przez co powierzchnia sklepów VRG wzrosła o 44 proc. Jeśli się to uwzględni, dynamika przychodów wygląda tak sobie.

Październik z pełną marżą

Czwarty kwartał zwykle jest kluczowy dla spółek odzieżowych. W przypadku LPP w ubiegłym roku zrealizowano w ostatnich trzech miesiącach roku 29,5 proc. całorocznej sprzedaży i 62 proc. zysków, w CCC było to 31 proc. sprzedaży i 77 proc. zysku. Jak widać po wynikach, teraz sprzedaje się towary z wyższymi marżami niż w pozostałej części roku.

Analityk Pekao IB podkreśliła dla PAP, że październik jest o tyle istotny, że sprzedaje się w tym miesiącu ubrania z pełną marżą - a dopiero potem pojawiają się promocje i obniżki cen. Niewykluczone, że w tym roku sieci zdecydują się je przesunąć w czasie. Być może pojawią się dopiero na Black Friday 29 listopada? Choć zawsze jest ryzyko, że bez promocji towar zostanie w magazynach, a koszty magazynowe zawsze są bardzo istotne dla zysków sieci odzieżowych. Czekamy na komentarze największych polskich sieci, czyli CCC i LPP.

Akcje CCC spadły w październiku o 7 proc., podobnie LPP, a VRG o 1,8 proc. przy spadku całej giełdy o zaledwie 0,4 proc. (WIG20). Dużo bardziej "dostało się" sieciom TXM (-20 proc.), Esotiq (-21 proc.), czy Intersport (-11 proc.). Wartość LPP spadła o 1,07 mld zł, CCC o 383 mln zł, a VRG o 18 mln zł.

Na takie ruchy nie miał raczej wpływu istotny dla sieci kurs dolara - towar jest głównie importowany, a zakup rozliczany właśnie w dolarach - bo złoty akurat się w październiku umacniał względem amerykańskiej waluty i to o aż 4,4 proc.

